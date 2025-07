Incendi Albania: l’Italia invia un Canadair CL415 dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Il Governo italiano, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, ha disposto l’invio di un Canadair CL415 dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i vasti incendi che da ieri stanno interessando alcune aree dell’Albania, a seguito della richiesta di supporto pervenuta all’Emergency Response Coordination Centre di Bruxelles da parte delle autorità albanesi. Il velivolo, in partenza dalla base di Lamezia Terme, è attivato come risorsa rescEU-IT nell’ambito del Meccanismo europeo di protezione civile: il sistema prevede, infatti, che due dei Canadair dislocati sul territorio italiano, se non impiegati per le necessità nazionali, possano essere inviati all’estero in caso di necessità, anche al di fuori dell’Unione Europea. Anche per la giornata di domani, se dovesse persistere l’esigenza di supporto aereo, l’Italia valuterà la possibilità di inviare uno o due velivoli compatibilmente con l’impegno sul territorio nazionale.

Gli equipaggi italiani interverranno sugli incendi che stanno interessando il Parco nazionale di Lura, a nord-est del Paese, a supporto delle attività di contrasto alle fiamme coordinate dalle autorità albanesi e rientreranno in Italia in serata, al termine delle operazioni.