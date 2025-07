Incendi boschivi e di vegetazione: 32.869 interventi dei Vigili del Fuoco dal 15 giugno

MeteoWeb

Sal 15 giugno al 25 luglio sono stati 32.869 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 8.671 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nell’ultima settimana invece sono stati svolti 6.910 dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i pompieri hanno effettuato 1.567 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (1.459), la Calabria (1.007) e la Campania (662).

Sempre nell’ultima settimana sono stati 153 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 11.402 ore di lavoro.