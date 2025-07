Incendi boschivi: Vigili del Fuoco italiani in Francia per supportare la Protezione Civile europea

MeteoWeb

Vigili del Fuoco italiani e volontari del Corpo Antincendio Boschivo del Piemonte sono schierati nel sud della Francia per dare supporto alla protezione civile francese nel contrasto agli incendi boschivi nelle settimane in cui il rischio è più alto. L’affiancamento, già sperimentato l’estate scorsa, si inquadra nell’ambito del progetto di pre-posizionamento di squadre antincendio boschivo promosso dal Meccanismo Unionale di Protezione civile, ed è un esempio concreto di come opera la solidarietà a livello europeo nelle attività di protezione civile. La colonna – composta da 25 operativi, accompagnati da una funzionaria del Dipartimento della Protezione Civile italiana, e 11 mezzi – è arrivata a destinazione il 1° luglio, ed è pronta a cooperare con gli omologhi francesi nello spegnimento di eventuali roghi nella regione della Provenza e Costa Azzurra. Ad agosto, sarà invece una squadra di vigili del fuoco francesi a dare supporto nelle attività antincendio boschivo in Sardegna.

Complessivamente, nel corso dell’estate, il progetto di pre-posizionamento di squadre antincendio boschivo del Meccanismo schiererà circa 300 tra vigili del fuoco e volontari specializzati, coinvolgendo otto Paesi europei.