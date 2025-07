Incendi Calabria, vasto rogo a Cirò Marina: evacuato un villaggio turistico | FOTO

MeteoWeb

Oltre 180 persone sono state evacuate dal villaggio turistico “Volvito”, a Cirò Marina, nel Crotonese, per un vasto incendio che ha interessato l’area attorno alla struttura e le zone boschive limitrofe. In azione numerose squadre dei Vigili del Fuoco e gli operatori di Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria. L’incendio si estende su un fronte di quasi un chilometro. Il Comune di Cirò Marina ha attivato il centro operativo per le emergenze. Sempre a causa di incendi, è stata disposta, per motivi di sicurezza, la chiusura temporanea di un tratto della linea ferroviaria e della strada statale 106 ionica.

Decine di uomini di Calabria Verde stanno cercando di creare delle zone tagliafuoco per limitare i danni boschivi. Sul posto, considerata la vastità dell’incendio, hanno operato due elicotteri della Protezione Civile in quanto non c’erano Canadair disponibili. Solo dopo le 19 è arrivato il potente mezzo aereo che stava operando su un altro incendio a Sellia Marina (CZ).

Il Comune di Cirò Marina sta cercando alloggi per poter ospitare le persone che si trovavano in vacanza nel villaggio turistico evacuato. I turisti hanno trovato riparo sul promontorio Madonna di Mare dove à stato realizzato una sorta di campo di emergenza con tutte le associazioni di protezione civile cittadine. Presenti anche il vicesindaco e numerosi componenti dell’amministrazione per dare supporto ed organizzare l’accoglienza delle persone evacuate.