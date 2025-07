Emergenza incendi in Canada: situazione già peggiore del 2024, ma al di sotto del 2023

MeteoWeb

Il 2025 si sta rivelando un anno particolarmente critico per quanto riguarda gli incendi boschivi in Canada. Secondo i dati più recenti, al 14 luglio la superficie totale bruciata ha già raggiunto i 5,6 milioni di ettari, un valore che supera l’intera estensione incendiata nel 2024, segnalando un’intensificazione dell’attività rispetto agli anni passati. Se confrontiamo i dati con quelli del passato recente, emerge un quadro piuttosto chiaro: nel 2023, sempre al 12 luglio, erano stati bruciati 9,37 milioni di ettari, un record assoluto che aveva lasciato il Paese e la comunità internazionale sotto shock. Il 2024 era stato invece relativamente più contenuto, con una superficie totale inferiore a quella già registrata quest’anno.

Il 2025, pur non avendo ancora toccato i livelli drammatici del 2023, si colloca già sopra il 2024, lasciando intuire che la stagione in corso potrebbe peggiorare ulteriormente.

Una stagione ancora lunga e tanti incendi fuori controllo

Al momento, sono ben 365 gli incendi considerati fuori controllo. Questo dato, di per sé, sottolinea la complessità della situazione e il rischio che la superficie totale bruciata continui a salire. A complicare ulteriormente lo scenario, la stagione degli incendi in Canada non è ancora vicina alla sua conclusione: mancano infatti circa due mesi, un periodo durante il quale le condizioni meteorologiche possono facilmente peggiorare e alimentare nuovi focolai.

Le autorità locali e i servizi di emergenza stanno lavorando incessantemente per contenere le fiamme, ma il numero elevato di incendi fuori controllo rende difficile un’azione coordinata e risolutiva. Alcune province, come la Columbia Britannica e l’Alberta, stanno registrando numeri particolarmente elevati di incendi attivi, con danni enormi alla vegetazione, alla fauna selvatica e alle comunità locali.

Il confronto con gli anni precedenti: numeri e tendenze

Analizzando i dati storici più recenti, il 2023 resta l’anno record in termini di estensione bruciata. Con oltre 9 milioni di ettari andati in fumo, quella stagione aveva messo in luce la vulnerabilità del territorio canadese di fronte a condizioni climatiche sempre più estreme. Il 2024, invece, aveva fatto sperare in un possibile trend di riduzione, ma il 2025 sta già ribaltando questa percezione.

Il ritorno a numeri elevati evidenzia la difficoltà nel controllare fenomeni sempre più frequenti e violenti. Il cambiamento climatico, con ondate di calore più lunghe e intense e periodi di siccità prolungati, gioca un ruolo centrale nell’aumento della pericolosità degli incendi. La maggiore disponibilità di vegetazione secca funge da carburante naturale, rendendo la propagazione delle fiamme più rapida e incontrollabile.

Conseguenze e sfide per il futuro

La portata degli incendi non si limita alla distruzione di foreste e habitat naturali. Le conseguenze si estendono alla qualità dell’aria, con emissioni di fumo che spesso attraversano i confini e raggiungono anche gli Stati Uniti, compromettendo la salute pubblica su vasta scala. Inoltre, le comunità indigene e rurali, già vulnerabili, si trovano a dover affrontare evacuazioni ripetute, perdita di abitazioni e mezzi di sussistenza.

Conclusioni: stagione 2025 sotto osservazione

Nonostante il 2025 non abbia ancora raggiunto i numeri catastrofici del 2023, la stagione è tutt’altro che conclusa. Con 5,6 milioni di ettari già bruciati e centinaia di incendi ancora attivi, il rischio di superare ulteriormente le soglie già elevate è concreto.