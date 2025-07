MeteoWeb

Per tutta la giornata di ieri, fino a tarda sera, i vigili del fuoco di Catania sono stati impegnati per numerosi incendi di vegetazione: oltre 100 interventi eseguiti in 24 ore. Supportate da rinforzi giunti da Palermo, Enna e Messina, le squadre locali hanno operato in particolare nella zona industriale e del mercato ortofrutticolo cittadino, ma anche a Grammichele, Paternò, loc. Jungetto e Belpasso. A fine giornata tutti gli incendi risultavano spenti.