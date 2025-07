Incendi a Catania, squadre dei Vigili del Fuoco in azione nella zona sud: roghi minacciano capannoni e attività commerciali

MeteoWeb

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania sono impegnati con diverse squadre per lo spegnimento di numerosi incendi che si sono sviluppati nella zona sud della città, in particolare in contrada Jungetto e a Bicocca e sulla stradale passo del Fico. Sui luoghi stanno operando squadre inviate dai distaccamenti di Palagonia, Paternò, Vizzinie dalla sede Centrale, oltre a un elicottero del Reparto Volo. In fiamme sono andate vegetazione e sterpaglie. Il rogo minaccia capannoni ed alcune attività commerciali. Presente sul posto anche personale della Forestale e della Protezione Civile con diverse autobotti di supporto. Il fuoco, che sta divampando in più zone contemporaneamente, è alimentato dal vento e la colonne di fumo risultano visibili da diverse zone della città.