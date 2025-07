Emergenza incendi nel Foggiano: vasto rogo a Cagnano, “situazione peggiorata” a Chieuti | FOTO

MeteoWeb

Un altro vasto incendio sta interessando il territorio di Cagnano Varano, in provincia di Foggia, dove da questa mattina le fiamme, alimentate dal forte vento, stanno interessando una vasta area boschiva. Ne dà notizia il sindaco Michele Di Pumpo. “Già ieri – ha sottolineato il primo cittadino – le fiamme hanno distrutto un’area di circa 30 ettari di uliveto. Oggi la situazione è davvero complessa. Abbiamo attivato il Coc (Centro operativo comunale) che sta seguendo l’evolversi della situazione con la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco”. Il sindaco conferma che è stata chiusa la statale 89 nel tratto che da Cagnano porta a Sannicandro Garganico.

“Siamo inermi di fronte a situazioni come queste – continua il primo cittadino -. Fatto sta che sono due giorni che siamo nella morsa del fuoco ed ora le fiamme stanno salendo verso il territorio di San Marco in Lamis”.

“Situazione peggiorata” a Chieuti: bloccati i trasporti

“Rispetto a questa mattina quando la situazione sembrava volgere per il meglio, ora è critica sul fronte incendio“. Lo dice il sindaco di Chieuti, Diego Iacono, in merito al vasto incendio che da ieri pomeriggio sta interessando un’ampia zona della statale 16 nel tratto ricadente nel comune di Chieuti, chiusa al traffico fino a Ripalta in entrambi i sensi di marcia. Anche la circolazione ferroviaria resta sospesa. Il forte vento ha alimentato nuovamente il fronte fuoco. Non ci sono pericoli per le abitazioni perché le fiamme si sviluppano in un’area al di fuori del centro abitato, lungo la statale 16. Ma la situazione non è affatto rosea.

Al momento è stato richiesto l’intervento di un quarto Canadair per cercare di fronteggiare il fronte di fuoco. Sul posto già dal pomeriggio di ieri stanno operando squadre di Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile.

Sono, dunque, bloccati i trasporti, con pesanti disagi per chi viaggia o si deve spostare per lavoro o vacanza. Già da ieri pomeriggio nell’area interessata sono sospesi i treni sulla linea Rfi Pescara – Bari ed è chiusa in entrambe le direzioni la statale 16 Adriatica. Inoltre sulla A14 Bologna-Taranto, Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura del tratto tra Termoli e Poggio Imperiale, in entrambe le direzioni, al km 498. Si viaggia su itinerari alternativi o bus sostitutivi.

La Regione Puglia segue la situazione incendi nel Foggiano

C’è “attenzione” da parte della Regione Puglia sulla situazione incendi in provincia di Foggia. Il Presidente Michele Emiliano, impegnato a Roma in un incontro con il Ministro Urso sull’ex Ilva, è costantemente informato dalla Protezione Civile Puglia e dagli uffici regionali sulla situazione. Il vicepresidente Raffaele Piemontese è in contatto con il sindaco di Chieuti per un supporto nell’affrontare l’emergenza, mentre l’assessore ai Trasporti, Debora Ciliento, sta seguendo la situazione della circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica e sulle strade statali, aggiornata da Trenitalia e Anas.

Inoltre, la dirigente della sezione Protezione Civile, Barbara Valenzano, segue e coordina le operazioni di contenimento degli incendi boschivi attivi, che vedono impegnate sin dal pomeriggio di ieri le squadre a terra di Vigili del Fuoco, Arif e volontari di Protezione Civile, e i Canadair inviati dal Coau (Centro Operativo Aereo Unificato).