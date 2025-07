Incendi in Sicilia, Sardegna, Campania e Marche: mezzi aerei in azione

MeteoWeb

Altra giornata di incendi oggi in varie regioni italiane, dalle due isole maggiori fino alla Liguria, passando per Campania e Marche. In Sicilia, i Vigili del Fuoco sono impegnati dalle prime ore del pomeriggio per contrastare un vasto incendio che si è sviluppato nelle campagne di Regalbuto, in provincia di Enna. Le fiamme stanno interessando contrade Cannavata ed Erbe bianche. Sul posto stanno operando due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Enna, due squadre dell’Antincendio boschivo dei Forestali e la Protezione Civile. In volo anche due elicotteri coordinati dai Vigili del Fuoco. Il vento forte rende complicate le operazioni di spegnimento.

Oggi 14 incendi in Sardegna

Sono 14 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, tre dei quali hanno richiesto i mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Villanova Truschedu. Le fiamme, originate in periferia dell’abitato, hanno percorso una superficie boscata e minacciato alcune aziende agricole. Le operazioni sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Villaurbana, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Sorgono e Fenosu (Super Puma). Sul posto una squadra Agenzia Forestas del cantiere di Siapiccia, quattro squadre dei volontari di Oristano, i Barracelli di Ollastra e una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Orroli, in località Is Arroinalis. Le fiamme, con tutta probabilità sono state originate da un fulmine e hanno percorso circa un ettaro di macchia mediterranea e pascoli in una zona impervia sopra il Lago Mulargia. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Escalaplano, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di San Cosimo. Sono intervenuti una squadra Agenzia Forestas di Escalaplano, una squadra comunale di Orroli e i volontari di Orroli.

Il terzo rogo è divampato nell’agro del Comune di Musei, località Is Peddis e le fiamme hanno percorso alcuni ettari di terreni seminativi e incolti. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Siliqua, coadiuvato dal personale della Stazione di Iglesias e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Pula. In azione due squadre Agenzia Forestas del cantiere di Iglesias, sette squadre di volontari di Iglesias, Domusnovas e Villamassargia.

Napoli: incendio sulla collina dei Camaldoli

Un incendio è in corso sulla collina dei Camaldoli a Napoli. Al momento, il rogo interessa esclusivamente l’area verde e non coinvolge l’abitato. Sono in corso le operazioni di spegnimento: sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco, due squadre della Città metropolitana di Napoli e una della Sma Campania che operano con due mezzi aerei. Il Centro di Coordinamento dei Soccorsi convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari sta monitorando l’evolversi degli eventi.

Elicottero in volo per domare incendi nel Fermano

Tre incendi, di cui uno di vaste proporzioni, sono divampati quasi in contemporanea, nel primo pomeriggio di oggi, nel Fermano. Erano circa le 14:30 quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per domare le fiamme che in pochi minuti hanno avvolto intere aree di vegetazione tra Piane di Falerone, Monterubbiano e Servigliano. Il primo, che è anche l’incendio più esteso, ha obbligato il 115 a richiedere l’intervento dell’elicottero regionale anti incendi. Quello divampato a Monterubbiano è stato domato quasi subito mentre è stato più impegnativo per i pompieri quello a Servigliano.

Dunque il Fermano ancora flagellato dalle fiamme, dopo i tre incendi registrati da lunedì a ieri, tutti a Piane di Montegiorgio (Fermo). Ma a differenza di questi, gli incendi odierni sembrano avere una natura accidentale mentre per quelli divampati tra lunedì e ieri non è da escludere la matrice dolosa. Si teme la mano di un piromane. Le indagini dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri continuano per fare luce sulle cause dei roghi.

Incendio boschivo a Sarzana, nello Spezzino

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale della Spezia stanno intervenendo in queste ore per domare un incendio boschivo divampato in località Prulla, nel comune di Sarzana, in provincia della Spezia. Sono impegnati sul posto i 5 operatori del distaccamento di Sarzana con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato, mentre dalla Centrale di via Antoniana sono partiti in appoggio due autobotti di cui una appositamente allestita per il contrasto agli incendi boschivi. A supporto è stato fatto decollare anche l’elicottero regionale che sta lanciando acqua dall’alto. Sono inoltre state attivate due squadre di volontari Aib provenienti da Ameglia e Santo Stefano.