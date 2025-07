Incendi Lazio, notte di fuoco in Ciociaria: case evacuate, salvati due anziani

MeteoWeb

Notte di fuoco in Ciociaria. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone e quello di Cassino sono stati impegnati su più fronti nello spegnimento di vasti incendi che hanno interessato diversi comuni della provincia. A Villa Santa Lucia, un vasto incendio è divampato in Via Ponte Romano. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del Distaccamento VVF di Cassino con autopompa serbatoio (APS) e autobotte pompa (ABP), supportate da un’ulteriore APS proveniente da Fiuggi. Le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni e un capannone contenente balloni, ma grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato domato e l’area bonificata. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale di Villa Santa Lucia e la Protezione Civile di Piedimonte San Germano.

Fiamme a Roccasecca

Un altro vasto incendio ha interessato la SP109 nel comune di Roccasecca. Anche qui, le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sora, della sede centrale di Frosinone e di Fiuggi, coordinate da un Direttore Operazioni Spegnimento (DOS), hanno lavorato per spegnere le fiamme.

Paura ad Esperia

Nelle stesse ore, le fiamme hanno lambito anche il territorio di Esperia, in via Vaglie, località Monticelli. I caschi rossi sono intervenuti con un’Auto Pompa Serbatoio dal comando di Frosinone e un’Auto Botte Pompa dal distaccamento di Cassino. Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno riguardato anche quest’area. Durante l’intervento sono state tratte in salvo due persone anziane la cui abitazione si trovava in prossimità dell’incendio. Sul posto sono intervenuti inoltre i Carabinieri e la Protezione Civile di Pontecorvo.

Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono ancora in queste ore, con un impegno costante del personale dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.