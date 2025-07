Incendi nel Lazio e in Toscana: Canadair in azione nel Pisano, evacuati pazienti di una Rsa a Morlupo | FOTO

MeteoWeb

Le alte temperature favoriscono gli incendi lungo lo Stivale, come nel Lazio e in Toscana. Altra giornata di incendi a Roma, dopo i numerosi roghi della giornata di ieri. Nel primo pomeriggio di oggi, un vasto incendio di vegetazione è divampato a Morlupo, alle porte della Capitale. Durante le operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco, insieme al personale del 118 e ad alcuni infermieri in servizio in una Rsa vicina al punto dell’incendio, hanno evacuato i pazienti a scopo precauzionale. Il 118 – rendono noto i pompieri – oltre alle ambulanze ha messo a disposizione anche un pulmino per le persone anziane autosufficienti ospitati momentaneamente nella sala multimediale del Comune di Morlupo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Sette incendi Toscana, il peggiore nel Pisano

Anche oggi sette incendi boschivi in Toscana gestiti dalla Sala operativa regionale. I più rilevanti a Montegemoli (Pisa) e sul Monte Argentario (Grosseto). A preoccupare è un vasto incendio di seminativi e bosco a Montegemoli, nel comune di Pomarance (foto della gallery scorrevole in alto). Sono all’opera di spegnimento dieci squadre di volontariato antincendi boschivi e di operai dell’Unione dei Comuni della Val di Cecina, con l’ausilio di tre elicotteri della Regione Toscana. Sono due i direttori che coordinano le operazioni di spegnimento. In azione anche un Canadair

Poco prima, verso l’ora di pranzo, sul Monte Argentario nella zona di Porto Ercole, si è verificato un principio di incendio. Il rapido intervento delle squadre antincendi boschivi dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere e del volontariato ha scongiurato la propagazione delle fiamme in una zona densamente abitata.

A seguito delle condizioni climatiche si ricorda che la Regione Toscana ha istituito su tutto il territorio, dal 21 giugno al 31 agosto, il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali.