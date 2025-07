Incendi Molise: fiamme a Montecilfone e Toro, in nottata a S. Giuliano del Sannio

MeteoWeb

Incendi in Molise oggi. Diverse squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute nell’area di Montecilfone, in Basso Molise, per il rogo di vegetazione spontanea causato dalle alte temperature. Fiamme anche a Toro, nell’hinterland di Campobasso. In nottata, invece, gran lavoro a San Giuliano del Sannio, per un incendio di 25 rotoballe. Il fuoco è divampato poco prima delle 20 di ieri per proseguire fino alle 2 di oggi. L’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme al vicino bosco e alla stalla di ricovero di cavalli. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di Carabinieri di Castropignano.