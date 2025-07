Incendi Portogallo: già 30mila ettari distrutti quest’anno, più della metà negli ultimi 4 giorni

MeteoWeb

In soli 4 giorni, la superficie devastata dagli incendi in Portogallo è più che raddoppiata, superando i 13mila ettari bruciati a causa dei roghi divampati ad Arouca, Ponte da Barca e Penamacor a partire da domenica. È quanto ha reso noto la Protezione civile portoghese. La situazione resta critica anche oggi: sono oltre 40 gli incendi ancora attivi e proseguono le evacuazioni, soprattutto nei villaggi intorno a Ponte da Barca, nel distretto di Viana do Castelo, dove le fiamme, in atto da sabato, hanno ormai raggiunto la riserva naturale del Geres. Preoccupa anche l’incendio vicino a Cinfaes, nel distretto di Viseu, sempre più vicino alle aree abitate. Dall’inizio dell’anno, in totale, gli incendi hanno distrutto circa 30mila ettari di territorio portoghese.