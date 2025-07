Lotta e prevenzione incendi: Giusi Princi racconta il modello Calabria in Plenaria a Strasburgo

MeteoWeb

“Quello degli incendi e della siccità è ormai un appuntamento drammatico con cui l’Europa deve fare i conti ogni estate. Vengo da una regione, la Calabria, che con la sua alta densità boschiva, 650mila ettari di patrimonio verde, conosce bene questa sfida. E mi piace segnalare come proprio la Calabria sia diventata un modello positivo per l’Italia che potrebbe benissimo essere assunto a modello europeo”. Con queste parole, l’Onorevole Giusi Princi ha portato il modello della Calabria contro gli incendi in Plenaria a Strasburgo.

“L’operazione “Tolleranza Zero”, voluta dal Presidente di Regione Roberto Occhiuto, ha portato, infatti, risultati straordinari: -77% di superficie bruciata grazie a 28 droni per monitoraggio continuo, coordinamento tecnologico e azione preventiva. Strategia che ha ridotto del 57% le richieste di intervento aereo alla flotta nazionale. La Calabria dimostra, pertanto, che se l’Europa fa prevenzione, spende di meno e salvaguarda il suo prezioso patrimonio boschivo”, ha concluso Princi.