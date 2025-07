Incendi Puglia: brucia oasi naturalistica e pineta nel Foggiano, evacuate spiagge

MeteoWeb

L’incendio che da ieri interessa l’oasi Lago Salso, la riserva naturale situata alla periferia di Manfredonia, in provincia di Foggia, è ancora attivo. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco, la protezione civile, volontari e due canadair. Secondo quanto denunciato dal WWF, le fiamme hanno distrutto numerosi nidi di uccelli.

Il Comune di Manfredonia, dopo aver consultato l’Asl di Foggia e Arpa Puglia, invita i residenti delle aree limitrofe all’incendio a prendere precauzioni per la tutela della salute. In attesa dei dati ufficiali sul monitoraggio della qualità dell’aria, condotto da Arpa Puglia sin dalle prime ore di oggi, l’amministrazione comunale raccomanda a persone immunodepresse, con problemi respiratori, bambini e anziani di evitare di uscire da casa, se non per necessità.

Un incendio è scoppiato anche nella pineta di Siponto, una frazione di Manfredonia, nel Foggiano, che è a ridosso di arenili. Per precauzione l’amministrazione comunale di Manfredonia sta provvedendo a evacuare alcune spiagge che si trovano a ridosso della pineta.