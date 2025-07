Incendi Puglia: brucia ancora l’oasi protetta a Manfredonia, altri roghi nel Foggiano

MeteoWeb

Ancora al lavoro squadre di Vigili del Fuoco e Canadair per contenere il vasto incendio in corso da ore che sta interessando l’oasi naturale protetta di Lago Salso lungo la riviera sud di Manfredonia, nel Foggiano. L’incendio, quasi certamente doloso, è divampato nei pressi di un canneto, propagandosi all’area protetta. Stanno operando anche uomini della Protezione Civile, forze dell’ordine, guardie ambientali ed ispettori ambientali per cercare di contenere le fiamme.

Sul posto anche il sindaco Domenico La Marca che sta seguendo l’evolversi della situazione. “L’obiettivo è arginare il fronte del fuoco per evitare che possa creare problemi ai villaggi turistici che comunque sono distanti”, afferma.

Incendi stanno interessando anche altre zone della provincia di Foggia. Sul Gargano, a Sannicandro Garganico, le fiamme sono divampate in un’area boschiva: anche qui al lavoro un Canadair. Stessa situazione a Monte Sant’Angelo.