Incendi Puglia, macchia mediterranea in fiamme a Monopoli: Canadair in azione | FOTO

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a ridosso della strada provinciale 113 ‘Panoramica’, vicino a Monopoli (Bari). In fiamme macchia mediterranea, con il vento che alimenta le fiamme e rende complesse le attività dei pompieri. A lavoro ci sono i Vigili del Fuoco, insieme ai colleghi del pronto intervento della squadra di emergenza boschiva e alcuni volontari. In azione anche un Canadair. La strada provinciale è chiusa in entrambe le direzioni.