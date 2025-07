Incendi Puglia, altro rogo a Chieuti: treni fermi sull’Adriatica

MeteoWeb

Un incendio di vegetazione è in corso nella zona di Chieuti, in provincia di Foggia. Per questo, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica è sospesa tra Termoli e Chieuti per un intervento dei Vigili del Fuoco e di un Canadair. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, informano da Trenitalia. Il rogo è a pochi chilometri dal luogo in cui, nei giorni scorsi, si sono sviluppati altri incendi che hanno portato alla chiusura della stessa tratta ferroviaria. Le fiamme stanno interessando una vasta area di vegetazione e si stanno sviluppando verso l’entroterra.