Incendi Sardegna, paura a Cagliari: fiamme in un campo tra le case | FOTO

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Cagliari per un incendio divampato nell’area compresa tra via Peretti e via Jenner. Le fiamme, spinte dal forte vento di maestrale, si sono velocemente propagate all’interno di un campo incolto. In cielo si è alzata una fitta coltre di fumo ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con sei squadre e gli agenti della Polizia locale. La via Jenner è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

Al momento non si registrano feriti o danni, anche se le fiamme si sono avvicinate ad alcuni stabili e alle auto in sosta, molte delle quali sono state fatte spostare per evitare che il fuoco le danneggiasse.

Quando l’incendio sarà domato, scatteranno gli accertamenti per verificarne le cause.