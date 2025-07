Incendi Sardegna, case minacciate a Carloforte: evacuazioni

MeteoWeb

Il forte vento di maestrale sta spingendo le fiamme di un incendio verso le case in località Punta delle Oche a Carloforte, nella Sardegna sudoccidentale. Il sindaco Stefano Rombi, per precauzione, ha ordinato l’evacuazione di due abitazioni di campagna. Il Corpo forestale regionale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu (Super Puma). Sotto controllo, invece, un altro rogo scoppiato questa mattina in un bosco vicino a Teulada, sempre sulla costa sudoccidentale dell’Isola.