Incendi Sardegna, in fiamme un bosco della Gallura: in volo 2 Canadair e un Superpuma

Il Corpo forestale della Sardegna sta intervenendo su un incendio boschivo nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, sulla costa gallurese, in un’area poco antropizzata. Le fiamme sono sospinte dal forte vento e anche per la particolarità della vegetazione, prevalentemente bosco, sono decollati da Olbia due Canadair che stanno operando sulla zona. In volo anche un Superpuma della base di Alà dei Sardi e l’elicottero proveniente dalla base di Limbara. Sul posto intervengono a terra, oltre agli uomini e mezzi del Corpo Forestale regionale, anche due squadre dell’Agenzia Forestas di Padru e Loiri Porto San Paolo, una squadra di volontari di Olbia e una squadra dei barracelli di Olbia.

Allerta incendi in Sardegna per sabato 5 luglio

Anche per domani, sabato 5 luglio, resta alto il livello di attenzione sul fronte incendi in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino che per la giornata di domani segnala allerta gialla (pericolosità media) su tutta l’isola. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”, si legge nel bollettino.