Incendi Sardegna, fiamme alle porte di Carbonia: case e campo rom evacuati

Un incendio sta minacciando alcune case e un campo rom alla periferia di Carbonia, nella Sardegna sudoccidentale. Sul posto sono attualmente in operatività due elicotteri leggeri e un Super Puma; in arrivo da Olbia anche due Canadair. Al lavoro ci sono anche tre squadre dei Vigili del Fuoco, con un’autobotte. Il vento ha sospinto le fiamme, alte decine di metri. Evacuate alcune abitazioni in località Sirai e un campo rom, mentre un distributore di carburanti e un caseificio sono stati salvati dall’arrivo della macchina antincendi. L’ultimo tratto della strada che collega Iglesias a Carbonia è stato chiuso al traffico per il fumo.

Un altro incendio di interfaccia è divampato a Maracalagonis, all’interno della città metropolitana di Cagliari, in località Funtana Flumini. Qui non ci sono state evacuazioni e sul posto sta operando un elicottero regionale per evitare che le fiamme raggiungano le vicine azienda agricole e case sparse.

Complessivamente sono 18 gli interventi effettuati dal Comando provinciale di Cagliari nella giornata odierna, 11 solo per spegnere roghi in diversi comuni.