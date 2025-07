Incendi Sardegna, fiamme a ridosso della spiaggia a Villasimius: bagnanti in fuga | VIDEO

MeteoWeb

Un’altra giornata di fuoco a causa degli incendi in Sardegna. La situazione più grave è a Punta Molentis, a Villasimius, dove le fiamme sono arrivate a ridosso della spiaggia, bloccando quasi integralmente le possibili vie di fuga ai bagnanti. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di Cagliari per una possibile operazione di soccorso dal mare, anche se l’intervento potrebbe essere reso difficile dal forte vento di maestrale che da qualche ora si sta abbattendo sul sud Sardegna. Molti bagnanti stanno raggiungendo le loro auto al parcheggio cercando di avvicinarsi il più possibile alla spiaggia – qualcuna è anche entrata nell’arenile – per portare via i familiari che in tutta fretta stanno raccogliendo ombrelloni e asciugamani.