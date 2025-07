Incendi Sardegna, oggi 19 roghi: mezzi aerei in azione

MeteoWeb

Sono 19 gli incendi sul territorio regionale della Sardegna segnalati oggi dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Furtei, in località S’Alluminu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri, del Nucleo Gauf Cfva di Cagliari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Fenosu (Super Puma), Villasalto, Sorgono, Pula e l’intervento di tre Canadair provenienti dall’aeroporto di Olbia. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Barumini e Monastir, le squadre dei volontari di Serrenti, Gusaila e Furtei e i barracelli di Sanluri, Samassi e Furtei.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Oniferi, in località strada statale 128. Lo spegnimento delle fiamme è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Orani, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Farcana. Sul posto è intervenuta una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Nuoro e una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Il terzo rogo è divampato nell’agro del Comune di Olbia, in località Nanuri. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Olbia e dal Nucleo Gauf del Cfva di Tempio, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Alà dei Sardi (Super Puma) e Limbara. Sul posto sono intervenuti i barracelli di Olbia e Loiri Porto San Paolo, due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Olbia e di Loiri Porto San Paolo e una squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia.

Il quarto incendio ha interessato l’agro del Comune di Nurri, in località Taccu. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione forestale di Isili, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di San Cosimo. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanovatulo e Isili, i volontari di Isili, la squadra comunale di Nurri e i Vigili del Fuoco di Mandas.

Allerta incendi per giovedì 17 luglio in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendi per la giornata di domani, giovedì 17 luglio, prevedendo allerta gialla in tutta l’isola, tranne il settore sudorientale in cui è prevista allerta arancione (pericolosità alta). In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino di allerta.