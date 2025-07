Incendi Sardegna, rogo in un bosco a Burcei: in volo due Canadair e tre elicotteri

MeteoWeb

Dopo la giornata di fuoco di ieri, anche oggi superlavoro per la macchina antincendio della Sardegna con le squadre a terra e in volo. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due Canadair della flotta nazionale e due elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto e Pula, ai quali si aggiunge un Super Puma, su un incendio nelle campagne di Burcei (Cagliari), in località Bruncu Linnamini, dove le fiamme stanno divorando parte del bosco del Parco dei Sette Fratelli. Questa mattina un altro elicottero era intervenuto per spegnere un rogo nelle campagne di Cardedu, in Ogliastra, località Pelau.