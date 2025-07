Incendi Sardegna, vasto rogo a Nulvi: 3 Canadair e 3 elicotteri in azione | FOTO

MeteoWeb

Un vasto incendio, scoppiato nel Sassarese, ha richiesto l’intervento di tre Canadair da Olbia, di due elicotteri leggeri dalle basi di Limbara e Anela e del Super Puma da Alà dei sardi. Il fronte del fuoco si è esteso in serata e la macchina antincendi regionale e nazionale ha dovuto lavorare con estrema complessità per salvare dalle fiamme una parte di macchia mediterranea e sughereta in località Lu Sassu, nel comune di Nulvi (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sul posto sono intervenute anche due squadre dell’Agenzia Forestas, i Barracelli di Sedini, Nulvi, Laerru e i volontari di Tergu-Jerico.

È invece stata minacciata dal fuoco un’area di servizio e una linea aerea Terna di Alta Tensione nelle campagne di Loculi (Nuoro), in località Crastu Ruju. Le fiamme hanno interessato aree agricole e macchia mediterranea. Anche in questo caso le operazioni sono ancora in corso e sono stati effettuati lanci di estinguente da due elicotteri leggeri e da un Super Puma. Complessivamente in Sardegna oggi sono stati registrati 15 roghi: solo questi due hanno richiesto l’intervento di mezzi aerei.

Allerta incendi anche per domani

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di domani, sabato 12 luglio 2025, prevedendo allerta gialla (pericolosità media) su tutta l’isola. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”, si legge nel bollettino di allerta.