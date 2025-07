Incendi Sardegna, vasto rogo a San Gavino Monreale: arrivano due Canadair | FOTO

MeteoWeb

Un vasto incendio, con fiamme alimentate dal forte vento di maestrale, sta impegnando la macchina regionale antincendio nelle campagne di San Gavino Monreale, in località Perda Frau, nel Medio Campidano, in Sardegna (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri della flotta regionale, al quale si affiancano ora due Canadair arrivati dall’aeroporto di Olbia. Un altro elicottero è operativo non lontano, a Villasor, mentre i Vigili del Fuoco di Cagliari sono impegnati nello spegnimento di un rogo nel Parco regionale di Molentargius, tra il capoluogo sardo e Quartu Sant’Elena.

Complessivamente sono 15 gli incendi sul quale stanno operando contestualmente i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendi per la giornata di domani, venerdì 18 luglio, prevedendo allerta arancione (pericolosità alta) nel settore centro-settentrionale e in quello meridionale dell’isola. Allerta gialla sul resto del territorio regionale. In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino di allerta.