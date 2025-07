Incendi Sicilia, decine di roghi nel Catanese: in fumo sterpaglie e macchia mediterranea

MeteoWeb

Vigili del Fuoco in azione senza sosta nel Catanese, dove, complici le alte temperature, sono decine gli incendi divampati oggi. In fumo sterpaglie, aree boschive, macchia mediterranea ma anche rifiuti: 28 gli interventi già conclusi, 16 quelli in corso, mentre altri 7 sono in coda. Le fiamme sono divampate a Catania nella zona industriale, ma anche ad Acireale, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Palagonia, Caltagirone e Randazzo. Intanto, continua la disposizione del raddoppio dei turni per tutti i Vigili del Fuoco in servizio nella provincia di Catania e di squadre boschive aggiuntive.