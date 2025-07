Incendi Sicilia, situazione critica nel Trapanese: gente fugge dalle case a Castelluzzo | FOTO

MeteoWeb

Diversi incendi hanno arroventato il clima già caldissimo da Custonaci a San Vito Lo Capo, passando per Buseto Palizzolo, nel Trapanese. Le fiamme hanno creato paura e apprensione. La situazione più critica si registra a Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo, dove le fiamme hanno minacciato le abitazioni e le persone si sono riversate in strada. Soltanto nel tardo pomeriggio è giunto un elicottero antincendio. Il velivolo non è potuto intervenire prima in quanto impegnato in altre zone della Sicilia alle prese con gli incendi. Sul campo Vigili del Fuoco, Forestali, Protezione Civile e volontari.

Intanto un altro rogo, partito dalla Statale 187, ha minacciato Monte Sparagio. Focolai anche a Chiesanuova, Napola, Fulgatore. A Monte Cofano e contrada Frassino, nel territorio di Custonaci, le fiamme avanzano verso il mare. Si sospetta che gli incendi siano dolosi.

Incendi: oltre 40 interventi nel Palermitano

Il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Palermo è stato impiegato oggi in circa 44 interventi, 20 dei quali sono stati incendi sterpaglie e vegetazione che hanno colpito la provincia di Palermo. Tra i comuni interessati dagli incendi ci sono Santa Caterina Gela, Monreale, Trabia, Bolognetta, Trappeto e Partinico. In particolare, il solo comune di Partinico è stato interessato da 7 incendi, due dei quali hanno coinvolto delle abitazioni e i terreni di pertinenza. In Contrada Monacelli sono state evacuate in via precauzionale una decina di abitazioni (30 persone circa), mentre in Contrada Sant’Anna ne sono state evacuate 4 (circa 15 persone); tutte le persone risultano rientrate alle proprie abitazioni. Nel partinicese, insieme alle squadre di terra, sono stati impiegati un Canadair e un elicottero a supporto. A supporto delle squadre dei Vigili del Fuoco in tutto il territorio, inoltre, numerose sono state le squadre del Corpo Forestale e della Protezione Civile.

Durante le operazioni, un operatore dei vigili, a causa del fumo e del calore eccessivo, ha necessitato dell’intervento del personale sanitario. Alle 19.00 circa, dopo gli accertamenti del caso, è stato dimesso.

Al momento stanno pervenendo alla Sala Operativa del Comando numerose chiamate per altri incendi vegetazione che interessano le zone dei comuni di Camporeale, Piana degli Albanesi e Belmonte Mezzagno.