Incendi Sicilia, grosso rogo tra Troina e Gagliano: Canadair in azione nell’Ennese

MeteoWeb

Un grosso incendio è scoppiato in contrada Castello, tra Troina e Gagliano, nell’Ennese, in Sicilia. Sul posto stanno operando squadre dei forestali e dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di un elicottero; entreranno in azione anche due Canadair. Nella zona sono presenti aziende agricole e di allevamento bestiame.