Incendi Siria, in fumo 10mila ettari di boschi: chiesto aiuto all’Ue

Le autorità siriane hanno richiesto assistenza all’Unione Europea per combattere gli incendi che da giorni stanno devastando le foreste della regione costiera di Latakia. Lo riferiscono media di Damasco. Secondo l’ONU, le fiamme hanno distrutto 10mila ettari di boschi, che equivale al 3% della copertura forestale totale siriana. Raed Saleh, Ministro siriano per le situazioni di emergenza ha dichiarato ai media ufficiali: “abbiamo chiesto l’aiuto dell’UE per combattere gli incendi”.

Nelle ultime 48 ore, squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Giordania, Turchia e Libano sono arrivate in Siria, affiancando i loro colleghi siriani in condizioni estremamente difficili, riferiscono i media.

Finora, circa 5mila persone sono state colpite dagli incendi nella regione di Latakia, con diverse località evacuate. Al momento non sono state registrate vittime.