Incendi in Spagna: sotto controllo il rogo di Alicante, situazione critica a Navaluenga | VIDEO

Alicante e Ávila continuano a lottare contro gli incendi boschivi che hanno flagellato la Spagna. A Ibi, Alicante, le fiamme che hanno divorato oltre 250 ettari vicino al parco naturale della Font Roja sono state finalmente perimetrate. Questa mattina, i mezzi aerei hanno ripreso le operazioni di spegnimento, affiancando le squadre di terra e l’Unità Militare di Emergenza (UME) che hanno lavorato incessantemente durante la notte.

La situazione rimane critica a Navaluenga, Ávila, dove l’incendio mantiene il livello 2 di gravità. Le operazioni per contenere l’avanzamento delle fiamme proseguono, complicate dal vento di ponente e dalla bassa umidità previsti per la giornata. Circa 60 bambini e i loro accompagnatori sono stati evacuati preventivamente e hanno trascorso la notte in un rifugio. Le cause di entrambi gli incendi sono ancora ignote.