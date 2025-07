Incendi Spagna: circoscritto il rogo di Toledo, bruciati 3.200 ettari

MeteoWeb

Il vasto incendio divampato ieri in Spagna nei pressi di Méntrida (Toledo), in Castiglia-La Mancia, è stato circoscritto, anche se non ancora completamente sotto controllo. Le fiamme si sono propagate fino alla Comunità di Madrid, generando un’enorme nube di fumo e cenere che ha raggiunto anche la capitale, costringendo le autorità ad attivare l’allerta di protezione civile per rischio molto elevato in entrambe le regioni.

Al momento sono impegnati nelle operazioni di spegnimento 125 militari, 42 veicoli e 3 droni, supportati da 13 squadre di vigili del fuoco e brigate forestali della Comunità di Madrid e da una decina di mezzi aerei.

Grazie al miglioramento della situazione, una cinquantina di persone evacuate da circa 150 abitazioni nella zona residenziale di Calypo Fado, a Casarrubios del Monte (Toledo), ha potuto fare rientro nelle proprie case. È stata inoltre riaperta al traffico l’autostrada S-5 e la statale R-5, precedentemente chiuse per motivi di sicurezza.

Secondo le prime stime, l’incendio ha già devastato almeno 3.200 ettari tra terreni agricoli e aree boschive nelle comunità autonome coinvolte.