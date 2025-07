Incendi Spagna, evacuazioni ad Algeciras: mezzi aerei in azione | FOTO

MeteoWeb

Diverse famiglie residenti nella periferia di Algeciras, nel sud della Spagna, sono state evacuate a scopo precauzionale dalle loro case per la vicinanza di un b: lo riportano diversi media locali. Le fiamme, secondo una nota del comune di Algeciras, si sono sviluppate in una zona conosciuta come Botafuegos, situata nei paraggi della città.

La regione Andalusia ha annunciato l’attivazione di un piano d’emergenza per contrastare il rogo, segnalato a partire dalle 14:30 di oggi. In zona sono già attivi Vigili del Fuoco e agenti delle forze dell’ordine e sono stati messi in azione tre elicotteri e due aerei leggeri.

In dichiarazioni raccolte da Europa Sur, il sindaco di Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha chiesto ai residenti in zona al momento non evacuati “di rimanere in casa e chiudere le finestre, per evitare il fumo“. La circolazione dei treni in un tratto ferroviario situato nelle circostanze è stata sospesa.