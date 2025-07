Incendi Spagna: fiamme vicino Cordoba, oltre 200 evacuati

MeteoWeb

Un vasto incendio scoppiato ieri nella zona montuosa di La Albaldia, vicino Cordoba, in Andalusia, in Spagna, ha costretto all’evacuazione oltre 200 persone e all’attivazione del piano di emergenza Infoca per incendi forestali. Le fiamme hanno minacciato diverse strutture, tra cui il club ippico locale, l’Hotel Castillo de la Albadia e il centro turistico e sportivo Vistasierra.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, supportate da polizia nazionale, guardia civil e mezzi aerei, per contenere l’avanzata del rogo. Nelle ultime ore, l’evoluzione dell’incendio appare favorevole: il consigliere di presidenza della Giunta dell’Andalusia, Antonio Sanz, ha comunicato su X che il rischio è minimizzato e gran parte del perimetro è già senza fiamme.

Nonostante la situazione sembri migliorare, le autorità invitano alla massima cautela. Il vicepremier del governo e segretaria generale del PSOE in Andalusia, Maria Jesus Montero, ha espresso preoccupazione per l’accaduto, ringraziando i soccorritori e sollecitando la popolazione a seguire attentamente le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza collettiva.