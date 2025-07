Incendi in Spagna: oltre 4mila ettari bruciati, situazione critica in 3 province

MeteoWeb

I più recenti incendi boschivi divampati in Spagna hanno già devastato oltre 4mila ettari di territorio. È quanto emerge da un bilancio provvisorio diffuso dai responsabili dei servizi antincendio, che stanno lavorando senza sosta per contenere ed estinguere le fiamme. Le situazioni più critiche si registrano in 3 province: Avila (Castiglia-Leon), Caceres (Estremadura) e Pontevedra (Galizia).

Secondo le ultime informazioni, nella giornata di oggi si attendono progressi significativi nel controllo dei roghi in tutte e tre le aree colpite. Tuttavia, le autorità mantengono la massima cautela, poiché le condizioni potrebbero peggiorare rapidamente a causa di fattori esterni come il vento.

Gli incendi interessano zone boschive prossime ai centri abitati di Cuevas del Valle (Avila), Caminomorisco (Caceres) e La Cañiza (Pontevedra). Per ragioni di sicurezza, sono state adottate misure precauzionali come l’evacuazione di alcune centinaia di residenti e l’invito a rimanere in casa con porte e finestre chiuse. Attualmente, nelle operazioni di spegnimento sono impegnati circa 480 uomini dell’Unità militare per le emergenze (Ume).