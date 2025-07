Incendi: nuovo stop sulla tratta ferroviaria Foggia-Pescara

MeteoWeb

È stata nuovamente sospesa la tratta ferroviaria tra Foggia e Pescara per un nuovo incendio scoppiato tra Chieuti e Ripalta, nel Foggiano. La circolazione, sospesa nel pomeriggio di lunedì 7 luglio sempre per un incendio, era ripresa alla mezzanotte di oggi e nuovamente sospesa per il riaccendersi dei focolai nella stessa zona. Trenitalia ha reso noto di aver predisposto servizi sostitutivi con autobus.