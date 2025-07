Incendi Toscana, a Certaldo fiamme in un campo con pannelli fotovoltaici: case minacciate

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco segnalano un incendio in via di Montebello a Certaldo (Firenze). Le fiamme hanno interessato delle sterpaglie in un campo dove sono installati dei pannelli fotovoltaici. Il rogo si è allargato nella vegetazione limitrofa, minacciando alcune abitazioni, spiegano i pompieri. Sul posto è in azione anche un elicottero della Regione Toscana.