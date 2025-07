Incendi Toscana: fiamme lungo l’A1, chiuso tratto Panoramica

MeteoWeb

“Incendio lungo l’autostrada A1, poco dopo la galleria di Poggio Palina“: a renderlo noto è il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “In funzione il sistema antincendi boschivi AIB della Regione Toscana con un elicottero regionale, squadre dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, volontari AIB, Vigili del Fuoco e Nucleo Carabinieri Forestale. Il tratto Panoramica dell’A1 è chiuso per permettere le operazioni in sicurezza. L’incendio è in contenimento“.