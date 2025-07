Emergenza incendi in Turchia e Balcani: una settimana ad alto rischio | VIDEO

MeteoWeb

La Turchia e diverse aree dell’Europa sud-orientale stanno affrontando una drammatica ondata di incendi boschivi, alimentata da alte temperature, siccità e forti venti. Il Ministro delle Foreste turco, Ibrahim Yumakli, ha parlato di una “settimana molto rischiosa“, con decine di incendi attivi che hanno devastato foreste e abitazioni, costringendo migliaia di persone all’evacuazione.

Incendi in Turchia: vittime e danni

A Bursa, la quarta città più grande del Paese, vasti incendi hanno portato alla morte di 3 vigili del fuoco volontari, vittime di un incidente stradale durante un intervento. Nelle ultime settimane, in Turchia sono stati registrati 17 decessi legati agli incendi, tra cui dieci soccorritori morti mercoledì scorso nella città di Eskisehir. Il presidente Erdogan ha annunciato che 99 persone sono sotto accusa per aver causato deliberatamente o per negligenza i roghi, come l’uso imprudente di fuochi all’aperto e mozziconi di sigaretta.

Turchia in fiamme: gli incendi divorano Bursa

Emergenza anche nei Balcani

In Grecia, un vasto incendio vicino all’Università Tecnica Nazionale di Atene ha mobilitato 11 aerei e 8 elicotteri, mentre a Kythera le fiamme hanno bruciato il 10% del territorio dell’isola. In Albania, le autorità hanno segnalato almeno 6 incendi attivi, aggravati da venti notturni che hanno alimentato nuovi focolai sulla costa adriatica.

Sforzi internazionali

Di fronte alla gravità della situazione, diversi Paesi dell’Unione Europea hanno inviato elicotteri e aerei antincendio per aiutare Bulgaria e Turchia. Squadre specializzate turche sono state inviate anche oltre confine, come nel caso del rogo nei pressi del villaggio bulgaro di Lesovo.