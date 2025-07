Incendiata la Balena di Allegrucci alla Triennale di Milano

MeteoWeb

Questa mattina la Balena, l’installazione realizzata da Jacopo Allegrucci per la 24ª Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, è stata data alle fiamme. L’opera, un imponente cetaceo in cartapesta azzurra, era stata creata per la mostra inaugurata lo scorso 13 maggio. Sul posto i Vigili del Fuoco. La Polizia di Stato sta indagando per rintracciare il responsabile dell’atto doloso.

La Balena faceva parte di un progetto più ampio intitolato “La fragilità del futuro”, che comprende 4 installazioni raffiguranti animali in via di estinzione. Jacopo Allegrucci, noto anche come maestro dei carri allegorici del Carnevale di Viareggio, aveva ideato queste opere per sensibilizzare il pubblico sul tema della vulnerabilità del nostro pianeta.

La Triennale di Milano ha confermato l’accaduto, precisando che il personale presente ha subito allertato i Vigili del Fuoco e ora si attendono ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.