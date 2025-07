Incendio adiacente alla statale 16 nel Foggiano: stop anche ai treni

MeteoWeb

Disagi alla circolazione stradale e ferroviaria in provincia di Foggia a causa di un incendio scoppiato nel pomeriggio tra Chieuti e Lesina. Le fiamme hanno interessato una trentina di ettari di terreno adiacente la statale 16. Per il fumo, è stato necessario chiudere la statale nei pressi di Lesina in entrambi i sensi di marcia. Al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Foggia. E sempre per l’incendio dalle 16.40 è stata sospesa la circolazione tra Chieuti e Ripalta sulla linea Pescara-Foggia.