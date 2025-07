Incendio pericoloso vicino all’aeroporto di Olbia: scalo chiuso per 45 minuti, voli dirottati e ritardi pesanti

MeteoWeb

Un incendio sviluppatosi in tarda mattinata si è pericolosamente avvicinato all’aeroporto di Olbia che è rimasto chiuso per 45 minuti. La sospensione delle attività ha avuto l’effetto di creare diversi ritardi anche di alcune ore, mentre tre voli – Eurowings proveniente da Dusseldorf, Austrian Airlines da Vienna e Ita Airlines sempre da Vienna – sono stati dirottati a Cagliari. Sul posto hanno operato due squadre del distaccamento di Olbia e il contingente antincendio aeroportuale del “Costa Smeralda”, volontari e velivoli della flotta regionale e Canadair. L’incendio sta limitando l’operatività dello scalo aeroportuale. Intervento ancora in corso.