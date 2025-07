Grave incendio devasta i boschi del Germano: distrutti centinaia di ettari di foresta nella Sila | FOTO

MeteoWeb

Grave incendio brucia i boschi a valle del Germano. Nella tarda mattinata di oggi un grosso incendio si è sviluppato in località Serriselli vicino il Germano. Il vento e la siccità hanno alimentato le fiamme spingendo il fuoco nelle foreste del demanio regionale di Lamparo, uno dei boschi meglio conservati del Parco Nazionale della Sila, gestito da Calabria Verde. Centinaia di ettari di boschi in gran parte di Pino laricio in fumo con l’intervento di numerose squadre e di mezzi aerei che non sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Sulle cause del rogo sono in corso serrate indagini da parte degli inquirenti. “Ricordiamo che il reato di incendio boschivo prevede pene severissime con il carcere fino a 15 anni. Purtroppo molti più anni ci vorranno in molti casi per rivedere le spettacolari foreste incendiate e per riparare al danno ambientale in molti casi incalcolabile”, si legge in una nota.