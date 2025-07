MeteoWeb

Dal tardo pomeriggio di ieri 5 squadre dei vigili del fuoco, 3 locali e 2 giunte in rinforzo dai comandi di Avellino e Frosinone, sono impegnate per un incendio in un’azienda adibita allo stoccaggio e riciclo di rifiuti in loc. Torre Lupara, nel Comune di Pastorano, nel Casertano: le fiamme, che minacciavano alcuni capannoni vicini, sono ora circoscritte e sotto controllo. Le operazioni di spegnimento sono in corso.