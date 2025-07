Incendio in centro rifiuti a Fasano, “chiudete le finestre”

MeteoWeb

Un incendio è divampato a Fasano (Brindisi) all’interno dell’azienda Eco Ambiente Sud che si occupa dello smaltimento di alcune tipologie di rifiuti. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, e l’area è presidiata per ragioni di sicurezza da polizia locale, Protezione civile e carabinieri. “Sebbene le valutazioni siano ancora in corso, a titolo precauzionale e per la tutela della salute pubblica, si raccomanda ai residenti delle aree interessate – si legge in una nota del Comune di Fasano – di mantenere le finestre chiuse nelle zone in cui si percepisce la presenza del fumo dell’incendio e nell’area circostante la ditta Eco Ambiente Sud“.

Le fiamme causate dal rogo sono ben visibili anche a centinaia di metri, così come una densa nube di fumo nero. Non sono al momento note le cause dell’incendio.