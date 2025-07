Vasto incendio sulle colline del Salernitano: fiamme per tutta la notte a Pisciotta

MeteoWeb

Fiamme per tutta la notte scorsa e piccoli focolai ancora da spegnere definitivamente a Pisciotta, nel Salernitano, dove un violento incendio è divampato nella tarda serata di ieri nelle zone collinari intorno al borgo, minacciando da vicino alcune abitazioni. Le località più colpite sono quelle di Casino e Sant’Antonio, dove il fuoco, spinto dal vento e favorito dalle alte temperature, ha avanzato rapidamente. L’incendio ha tenuto impegnati per ore i Vigili del fuoco, gli uomini della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo e i volontari della Protezione Civile. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino all’alba e sono ancora in corso in mattinata, anche con l’impiego di un elicottero regionale per la bonifica delle aree più impervie.

Danni alla vegetazione e momenti di forte apprensione tra i residenti, ma al momento non si segnalano feriti o evacuazioni. Resta alta l’allerta. Si tratta del terzo rogo registrato nel giro di poche settimane nel territorio comunale di Pisciotta.