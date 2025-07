Terribile incendio a Creta: lotta per impedire alle fiamme di raggiungere case e hotel a Ierapetra | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un terribile incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio a Ierapetra, sull’isola di Creta, sta bruciando in modo incontrollabile, con i Vigili del Fuoco impegnati in una dura battaglia per impedire alle fiamme, che si trovano a un soffio dalle abitazioni, di raggiungerle. Secondo Nea Kriti, poco dopo l’efficace spegnimento a Stomio, il fronte dell’incendio si sta dirigendo verso Ferma. Gli abitanti della zona stanno proteggendo le proprie case creando degli argini.

In particolare, secondo le informazioni, l’incendio è divampato poco dopo le 16:00 a est di Ierapetra, tra Agia Fotia e l’insediamento di Skinokapsala, con i Vigili del Fuoco impegnati sul fronte dell’incendio da molte ore. Nello specifico, oltre 100 Vigili del Fuoco, la 3a unità di fanteria EMODE, decine di autopompe e tre elicotteri, inviati da Heraklion per contribuire allo spegnimento dell’incendio, hanno smesso di operare poco dopo le 20:00.

Secondo le ultime informazioni, l’impegno dei Vigili del Fuoco, soprattutto dal cielo mentre i velivoli erano ancora in volo, è stato notevole, con i piloti degli elicotteri che hanno cercato con tutte le loro forze di impedire che l’incendio si propagasse alla zona degli hotel, che sono a rischio. L’incendio sta bruciando in modo incontrollabile, con il fumo che ricopre il mare vicino a Makrys Gialos.