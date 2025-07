Alto Adige, maxi-incendio in un deposito di gomme a Merano: “tenere le finestre chiuse”

MeteoWeb

A Merano, in Alto Adige, è scoppiato un vasto incendio nella zona artigianale. Secondo il portale news Stol.it, è andato in fiamme un deposito di gomme per auto. Sul posto si trovano numerosi Vigili del Fuoco della zona per domare il rogo. La colonna di fumo nero è ben visibile da vaste zone della conca di Merano. L’incendio è divampato in via 4 Novembre all’interno del deposito di penumatici della ditta “Meranese gomme”. Il Comune di Merano rinnova l’appello ai cittadini, “a tenere chiuse le finestre delle abitazioni e a spegnere gli impianti di condizionamento e ventilazione per evitare la diffusione del fumo negli ambienti”.