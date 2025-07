Un incendio devastante in Turchia: le fiamme minacciano le zone residenziali di Bursa | VIDEO

MeteoWeb

Un vasto incendio boschivo è divampato nella provincia nord-occidentale di Bursa, in Turchia, costringendo le autorità a evacuare diverse aree e a chiudere una importante arteria stradale, mentre le fiamme avanzavano verso le zone residenziali. Il rogo è iniziato intorno alle 17:30 (ora locale) in una zona boschiva situata tra i distretti di Gürsu e Kestel. Le forti raffiche di vento hanno alimentato le fiamme, che si sono rapidamente estese, mettendo in pericolo la sicurezza dei residenti e costringendo le squadre di emergenza a intervenire tempestivamente. Le unità antincendio della Direzione regionale delle Foreste e dei vigili del fuoco municipali sono state mobilitate, mentre i residenti locali hanno contribuito allo spegnimento del rogo.

Il comunicato delle autorità

Le autorità di Kestel hanno emesso un comunicato, confermando che le operazioni di contenimento erano ancora in corso e invitando la popolazione a seguire le istruzioni ufficiali. “Chiediamo ai residenti di Ağlaşan e delle zone circostanti di attenersi a tutte le direttive ufficiali e prendere le precauzioni necessarie”, si legge nel comunicato.

La situazione è peggiorata quando le fiamme si sono avvicinate al quartiere rurale di Karahıdır, nella zona di Gürsu, costringendo le autorità a evacuare i suoi abitanti. Molti residenti delle aree limitrofe hanno scelto di abbandonare le loro case autonomamente, preoccupati per l’avanzare del fuoco.

A causa dell’incendio, la Direzione Generale delle Autostrade ha annunciato la chiusura di un tratto della Bursa Ring Road. “La sezione tra il raccordo di Yıldırım e il raccordo di Turanköy della Bursa Ring Road è stata chiusa al traffico. Il trasporto viene deviato attraverso il tratto Erdoğanköy–Kestel della D-200”, ha dichiarato l’ente in un comunicato.

Le operazioni di soccorso

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdulkadir Uraloğlu, e il governatore di Bursa, Erol Ayyıldız, sono giunti sul posto per monitorare la situazione e coordinare le operazioni di soccorso.